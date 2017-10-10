Иран предостерег США от выхода из ядерной сделки

Выход США из ядерной сделки по Ирану навредит режиму нераспространения, а последние заявления Вашингтона по данному поводу не предвещают ничего хорошего, передает РИА Новости мнение главы Организации по атомной энергетике ИРИ Али Акбара Салехи.

"C таким трудом достигнутое соглашение просто слишком ценно, чтобы быть порванным или ослабленным. В Иране есть четкое предоставление о сделке и связанными с ней обязательствами, отличное от отрицательного к ней отношения со стороны американской администрации", — заявил Салехи на Международной конференции по ядерной безопасности в Риме.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую американскую стратегию в отношении Ирана.

В этой связи, подчеркнул Салехи, последние "неадекватные и негативные заявления Вашингтона не сулят ничего хорошего".

"Я хочу подчеркнуть, что Иран не желает, чтобы сделка развалилась, однако на кону у международного сообщества стоит гораздо большее, чем национальные интересы Ирана, которым хотят навредить США", — отметил Салехи.

По его словам, выход из сделки не только навредит усилиям по борьбе с ядерным распространением, но и окажет "серьезное влияние на политику Ирана". Кроме того, указал Салехи, ликвидация ядерной сделки неизбежно подорвет политическое доверие к США в мире.