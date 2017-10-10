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Израиль готовится к войне против Ливана и Сирии Заявление министра

 

Израилю в случае новой войны на севере предстоит вести боевые действия одновременно против Сирии и Ливана, передает РИА Новости слова министра обороны еврейского государства Авигдора Либермана.

Он заявил, что Израиль "всеми силами" стремится предотвратить вооруженный конфликт, но предупредил, что в реалиях "нового Ближнего Востока" тот может начаться "в любой день, в любой момент".

"Нам следует быть готовыми к любому сценарию, а новая реальность то и дело подбрасывает нам новые вызовы. Если некогда речь шла о ливанском фронте, то теперь это неактуально. Есть северное направление. При любом варианте развития событий это будет единый театр военных действий, который охватит территорию и Ливана и Сирии, а противостоять нам будут и ливанское движение "Хезболлах", и режим Башара Асада, и всевозможные пособники этого режима", — сказал Либерман на встрече с израильскими военнослужащими по случаю еврейского праздника Суккот.

По словам министра, в отличие от того, что имело место в ходе последнего "северного" конфликта — Второй ливанской войны 2006 года, которая велась против боевиков "Хезболлах", нынешняя ситуация в регионе не дает оснований Израилю рассчитывать на невмешательство в конфликт регулярных вооруженных сил Ливана.

"На отдельно взятом ливанском направлении нам придется теперь иметь дело не только с "Хезболлах". Это будет и "Хезболлах" и армия Ливана. Увы, такова реальность", — сказал Либерман.

"Ливанская армия полностью интегрирована в "Хезболлах" и подчиняется ее главарям. Ливанская армия перестала быть самостоятельной боевой единицей. Она стала подразделением "Хезболлах", — указал министр.

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