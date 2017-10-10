В Кении открылось пятизвездочное "гнездо"

В Кении открылся пятизвездочный отель Nay Palad, архитектурно имитирующий птичье гнездо, сообщает Лента.ру со ссылкой на портал VIVA.

Здание возвели на острове Сегера в Лайкипии — одном из самых популярных мест сафари-туризма в стране. Отель построен полностью из вторсырья. Как стройматериал в нем были использованы как отработанная древесина, так и ветви натуральных деревьев. При этом качество интерьера здания и его техническая оснащенность соответствуют самым высоким международным стандартам.

Стоимость суточного проживания в отеле-гнезде с одним-единственным номером - 1150 долларов. В эту цену входит питание и шампанское.