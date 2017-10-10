Анкара и Багдад обсудят меры против Курдистана

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отправится 15 октября с официальным визитом в Ирак, где в ходе встречи с его иракским коллегой Хейдаром аль-Абади обсудит комплекс мер противодействия Иракскому Курдистану. Об этом сообщил во вторник телеканал Habertürk.

Другой темой переговоров, возможно, станет присутствие турецких военных инструкторов на базе Башика близ иракского Мосула, проводящих обучение курдских ополченцев "пешмерга". В конце сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может прекратить осуществлять военный треннинг на этой базе.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось центральное правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение региона от Ирака. В Эрбиле заявили о готовности заморозить итоги плебисцита на два года и начать диалог с Багдадом для разрешения противоречий. В то же время Федеральные власти отказываются от переговоров до той поры, пока не будут отменены результаты референдума.

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, Тегеран и Багдад создали трехсторонний механизм для выработки мер реагирования на политику Эрбиля. По его словам, "три страны будут вместе принимать решения относительно закрытия вентиля на нефтепроводе".

Турция и Иран получают курдскую нефть, которая эскспортный транспорт которой осуществляется через их территорию. 25 сентября, после референдума о независимости Иракского Курдистана, Анкара анонсировала введение санкций против Эрбиля. Остановка прокачки нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан является одной из таких санкционных мер.