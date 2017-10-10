Массовое отравление детей в Индии

Около 300 учащихся школы на севере Индии почувствовали недомогание после того, как надышались газом, поступившим в воздух с местного предприятия по производству сахара, сообщает NDTV.

Ученики госпитализированы утром во вторник в городе Шамли, штат Уттар-Прадеш. Все пострадавшие доставлены были в больницу. У них диагностированы тошнота, одышка, боли в животе, головокружение, а также жжение в глазах.

Отмечается, что состояние примерно 35 детей оценивается как тяжелое.

По сведениям The Hindustan Times, на заводе произошла утечка опасного для здоровья химиката.