Наш спецкор в Германии, известный левый активист Томас Оккупай, ознакомившись с новым витком давления генсека Совета Европы Торбьерна Ягланда, инициировавшего процесс введения санкций против Азербайджана, объявленного определенными силами в этой европейской правительственной организации государством недемократическим, неправовым и авторитарным, предложил описать варварский разгон манифестации в Гамбурге накануне Саммита «Большой двадцатки» в начале июля 2017 года. Ни Совет Европы, ни другие международные организации не отреагировали на тотальное нарушение свободы собраний и СМИ в Гамбурге, оставив представителей СМИ и внесистемной оппозиции лицом к лицу с разъяренными полицейскими силами. Вот вам и наглядное проявление двойных стандартов, о которых и говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавней встрече c делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

Мы начинаем публикацию специального отчета спецкора haqqin.az в Германии. Читайте и делайте выводы. Т.Ягланд не узрел в этом произволе тотального нарушения политических свобод. Первую часть исследования читайте по этой ссылке: https://haqqin.az/news/112560, а вторую по этой -https://haqqin.az/democracy/112695

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Во время разгона акции протеста в Гамбурге действия сотрудников полиции против врачей, адвокатов и парламентских наблюдателей показали, что в этом вопросе права человека не учитываются, а правовые рамки полностью уничтожены властями. В послевоенной Германии подобные беспощадные и незаконные действия во время демонстраций против государственных структур происходили довольно редко. Даже если бы это был только один случай, то это было бы плохо, но это далеко не единственный случай.

Во время саммита «Большой двадцатки» было так много подобных инцидентов, что отдельные случаи вряд ли подлежать детальному обсуждению. Особенно страшным является сообщение о машинах скорой помощи, которые под угрозой нацеленных на них пулеметов были вынуждены прекратить помощь раненым и покинуть место проведения демонстрации.

На специальном публичном заседании гамбургского комитета внутренних дел на тему «Акции протеста в связи с саммитом «Большой двадцатки» в Гамбурге, концепция безопасности и тактика полиции и пожарного управления» действия спецназа и спецслужб Германии были внесены в повестку дня, и вызвали горячие дебаты. Если подобное использование является нормой в Германии, то действия спецслужб по эвакуации медицинского центра под дулами автоматов заставляет серьезно обо всем задуматься

Сокращенное заявление «Митинговых медиков Берлина» (https://twitter.com/RiotMedics/status/886513037208764416) раскрывает пугающую картину:

«Однако после нескольких дней освещения этих событий в прессе, мы видим настоятельную необходимость опубликовать меморандум о произошедшем в ночь на пятницу, о полицейских действиях в гамбургском квартале «Шанце». Когда в пятницу вечером ситуация в «Шанце» ухудшилась, при помощи берлинских медиков и местных жителей, мы создали полевой фельдшерский пункт в доме на «Лерхенштрассе». Мы смогли вытащить пострадавших из опасных зон в это место, провести медицинское обследование, оказать первую помощь и, если необходимо, организовать их транспортировку в больницу. Последнее становилось все труднее из-за полицейских барьеров и баррикад... Когда, вскоре после полуночи, район подвергся штурму со стороны подразделений полиции, мы решили остаться в указанном доме. У нас там было много пациентов, около 18 человек. Среди них был пациент, чье состояние требовало госпитализации. Попытки получить больничный автомобиль потерпели неудачу, поэтому мы ждали в доме, пока ситуация на улицах не успокоилась. Примерно в 00:50, после того как некоторые улицы были очищены от баррикад, трое медиков покинули временный фельдшерский пункт, чтобы отправиться домой. Перед входной дверью они встретили группу офицеров неуказанного специального полицейского подразделения, приближающуюся к дому. Они указали полицейским на то, что в доме есть медики и раненые.

Вскоре после этого житель дома спустился по лестнице, и сказал, что ему было поручено полицией открыть входную дверь изнутри. После открытия двери в коридор вошли несколько сотрудников полиции, вооруженных автоматами, приказали нам поднять руки, один из них крикнул: «Игра кончена». Прямо за входной дверью помещался тяжелораненый пациент, завернутый в спасательные одеяла с поставленной капельницей. На первом этаже, а также на лестнице были только медицинские работники с соответствующими значками. На верхних этажах ожидали дополнительные пациенты. Одетые в вязаные шлемы и бронежилеты, спецназовцы целились из своих автоматов в головы и верхние части нескольких медиков на лестничной клетке. Они попросили нас не двигаться и поднять руки вверх по угрозой применения огнестрельного оружия. Зеленые лучи лазерного прицела были направлены в течение всего времени на тех, кто был видим полиции на первом этаже и на лестничной клетке. Двух медиков и врача, которые остались в прихожей дома с тяжелораненым пациентом, попросили вывести пациента из дома. Его следовало поместить за бронированной полицейской машиной. Эти два медика должны были приложить руки к стене дома и раздвинуть ноги. Одному из медиков приставили к спине дуло пистолета со словами «моргнешь, пристрелим».

Врач остался с пациентом, пока нас не попросили отвезти его в машину «Скорой помощи» за пределы полицейского барьера. Остальным людям в доме было предложено идти медленно с поднятыми руками. Под оптическими прицелами автоматов мы должны были покинуть дом один за другим. Некоторых отсканировали, обыскали и вынудили к полному повиновению под угрозой применения огнестрельного оружия. После того, как мы вышли из здания, нас больше не замечали. Примерно через 30 минут, когда спецназ покинул здание, нам разрешили вернуться, чтобы забрать наше снаряжение. В компании полицейских нас, наконец, привели к «Нойер Пфердемаркт» до полицейской линии».

Дополнительные отчеты свидетелей по обращению с медиками:

• Жестокая атака – полицейские ударяют медика по голове https://www.facebook.com/Kneipe.im.Anna.und.Arthur.Lueneburg/photos/a.434145836631923.103438.422743594438814/1407923912587439/?type=3&theater https://twitter.com/VeronikaBlau/status/883353010625228800

• Медик говорит в интервью: «Надо радоваться, что не было погибших» https://www.neues-deutschland.de/artikel/1058374.man-kann-froh-sein-dass-es-keine-toten-gab.html

В демократическом государстве следует полагать, что государственные органы должны проявлять особую заинтересованность в обеспечении соблюдения прав арестованных. Поэтому требование задержанных по получению правовой помощи не может быть проигнорировано. По этой причине адвокаты имеют право на помощь со стороны полиции, прокуратуры и суда. Характер и масштабы этой поддержки регулируются законом. Для правовой помощи участникам протестов против саммита «Большой двадцатки», Республиканская ассоциация юристов Германии (http://www.rav.de/start/) при общегерманской поддержке создала специальную «юридическую чрезвычайную службу» (ЮЧС), чтобы арестованные демонстранты всегда могли обратиться за помощью к адвокату. Полиция и судебная система всячески препятствовали работе службы, что вызывает подозрения в том, что систематические нарушения закона возможно планировались заранее.

3 июля в центре содержания заключенных (ЦСЗ) «Нойланд» начались пытки над задержанными. Юристам ЮАС было отказано в доступе в ЦСЗ «Нойланд» (https://www.anwaltlicher-notdienst-rav.org/de/node/19). Вопреки предыдущим заверениям министра юстиции Тилла Штеффена и президиума районного суда «Гамбург-Митте» доступ предоставлялся только после часа обсуждения и ожидания, и даже тогда адвокатам не разрешалось оставаться без ограничений в предоставленных им рабочих помещениях. В течение следующих несколько дней правонарушения продолжались таким образом, что служба выступила с пресс-релизом, в котором отметила «серьезные препятствия юридической работе со стороны полиции и судебных органов»: «Мы настоятельно призываем гамбургскую полицию и суды разрешить заинтересованным лицам действовать в соответствии со статьей 6 Европейской конвенции о правах человека и немедленно прекратить массовое препятствование работе службы экстренной помощи» (https://www.anwaltlicher-notdienst-rav.org/de/Massive-Behinderung-anwaltlicher-Arbeit-durch-Polizei-und-Justiz-in-Hamburg).

Но этого оказалось недостаточно, и полиция совершала нападения на адвокатов в связи с их работой и подвергала их физическому насилию. Речь идет о действиях, характерных для тоталитарных режимов и деспотической диктатуры:

• Выдержки из экспертизы ЮЧС: «Один из наших адвокатов был схвачен несколькими полицейскими, ему скрутили руки, а затем вытащили из ЦСЗ. До этого он консультировал клиента, которого после разговора с адвокатом заставили полностью раздеться. Адвокат явно не согласился с подобным обращением и подвергся физическому нападению. Мы решительно осуждаем это нападение на наших коллег. Полиция, которая физически атакует адвокатов, потеряла какое-либо отношение к верховенству закона» (https://www.anwaltlicher-notdienst-rav.org/de/K%C3%B6rperlicher-Angriff-auf-Anwalt-in-der-Gefangensammelstelle-GESA)

• 7.7. : На 0:30 – адвокат из службы в розовом опознавательном жилете хочет помочь, Полицейский избил его камерой по подбородку https://twitter.com/EA_hh/status/883121438923919360

• Адвоката схватили за шею и со всей силы отбросили к стене дома. Ответом на требование назвать номер жетона стало: «08/15 - вали отсюда!» https://g20-doku.org/2017/07/08/anwalt-am-hals-gepackt-und-geschubst-augenzeugenbericht/ https://twitter.com/franz_klever/status/883757360765906944

Поскольку медики, юристы и наблюдатели не являются частью протестного движения, а лишь «сопутствующими» структурами, мы располагаем всего лишь несколькими фотографиями нападений на эти группы людей со стороны сотрудников полиции. На демонстрации «Большая двадцатка - Добро пожаловать в ад» полицейские толкнули не только парламентского наблюдателя Норберта Хэкбуша (см. фото), но и серьезно затрудняли другим наблюдателям исполнение их задачи.

К сожалению, невозможно получить по-настоящему всеобъемлющее представление о нарушениях закона и полицейском насилии в отношении этих структур. Примеры, описанные выше, показывают только небольшой, но проверенный раздел всех событий.

По крайней мере, становится ясно, что не только демонстранты и журналисты рассматриваются как враждебный сегмент, но и наблюдатели, юристы и медики, оказывающие содействие политическим активистам. Тот факт, что развернутые полицейские силы действуют так явно незаконно, к сожалению, в значительной степени скрывается в средствах массовой информации. Все еще нет никаких публичных заявлений политических лидеров по этому комплексу вопросов. Политика, при которой наши лидеры «прячут голову в песок», дабы узаконить вопиющее нарушение закона полицией, безусловно, является ложным сигналом для продвижения Германии как яркого примера демократии и верховенства закона.

(Продолжение следует)