Группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 50 военнослужащих, в соответствии с планом в ротационном порядке отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджана.