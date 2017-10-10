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Азербайджанские солдаты отправились в Афганистан фото

 

Группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 50 военнослужащих, в соответствии с планом в ротационном порядке отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджана.

 

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