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Эксперты посольства США в Баку о предотвращении оружия массового поражения

Автор: Юсиф Алиев, отдел информации 

Отдел экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) посольства США в Азербайджане 9-13 октября проводит тренинг для 12 следователей Государственного таможенного комитета Азербайджана, а также для пяти судей и пяти прокуроров с целью предотвращения распространения оружия массового поражения, сообщили haqqin.az в пресс-службе посольства США в Азербайджане.

«Сотрудничество с правительством Азербайджана по программе EXBS ведет уже на протяжении длительного времени. У нас есть общая цель - предотвратить распространение оружия массового уничтожения. Программа EXBS функционирует в Азербайджане с 1999 года. За это время в рамках программы Азербайджану были выделены оборудование и финансовая помощь на сумму 26,3 миллиона манатов. Эти тренинги проводятся представителями Министерств внутренней безопасности и юстиции, министерств энергетики Национального управления по ядерной безопасности США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание в проводимом курсе уделяется расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, связанными с распространением оружия массового поражения. В ходе тренингов будут обсуждены такие темы, как пути распространения оружия массового поражения, методы ведения расследования, проблемы, с которыми сталкивается прокуратура, информирование об оружии массового поражения.

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