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Карапетян и Роухани обсудили Карабах

 

В Тегеране сегодня состоялась встреча президента Ирана Хасана Роухани и премьер-министра Армении Карена Карапетяна и, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Армения придает большую важность теплым и дружественным отношениям с соседним Ираном, которые имеют серьезный исторический фундамент и основаны на взаимных интересах», – заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

В свою очередь, президент Роухани, приветствуя визит премьера Армении Карена Карапетяна в Иран, выразил уверенность он будет способствовать дальнейшему углублению армяно-иранских дружественных отношений в различных сферах. Президент Ирана подчеркнул, что готов содействовать инициативам правительств двух стран, а также реализации совместных программ.

Глава армянского правительства отметил высокий уровень армяно-иранского политического диалога.

Президент Ирана и премьер Армении затронули также процесс карабахского урегулирования и региональные проблемы. К.Карапетян отметил, что Армения высоко оценивает позицию Ирана по вопросу Нагорного Карабаха, что является важным гарантом обеспечения регионального мира и безопасности.

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Карапетян и Роухани обсудили Карабах
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