Рамзан Кадыров сменил министров

Глава Чечни Рамзан Кадыров произвел ряд крупных кадровых изменений в руководстве республики, сообщает ТАСС.

Р.Кадыров назначил новых руководителей администрации главы и правительства Чечни, а также утвердил секретаря Совета экономической и общественной безопасности, республиканских министров промышленности и энергетики, труда, занятости и социального развития, начальника управления ГИБДД , а также руководителя Службы обеспечения деятельности мировых судей.

Администрацию главы и правительства ЧР возглавил Абдулкахир Израйилов. Он заменил на этом посту Вахита Усмаева, который стал секретарем Совета экономической и общественной безопасности. Первым заместителем руководителя администрации назначен Галас Таймасханов, работавший продолжительное время министром промышленности и энергетики. Во главе минпрома поставлен Муслим Байтазиев, за которым был сохранен пост вице-премьера ЧР, указал Кадыров в своем аккаунте в Instagram.