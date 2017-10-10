Путин встретился с Додоном

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня в Сочи с лидером Молдавии Игорем Додоном, сообщает Лайф.

Глава России отметил, что нормализация отношений между двумя странами проходит непросто.

"В этом году мы отметили 25-летие дипотношений между нашими странами. Много событий произошло за эти годы. Немало трагических событий. Но как раз в этой связи мы ценим ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, — сказал Путин. — Видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы народы как Молдавии, так и России".

В свою очередь Додон отметил, что уже десять месяцев как между Россией и Молдавией восстановлены контакты на уровне президентов. Он подчеркнул, что были попытки спровоцировать конфронтацию между руководителями двух стран, но тем не менее сотрудничество их успешно продолжается.

Додон указал также, что вопрос по Приднестровью будет обсуждаться отдельно, отметив при этом позитивное значение действий российских миротворцев в данном регионе.