Очередная кислотная атака в Лондоне

В британской столице произошло новое нападение с использованием кислоты.

По данным полиции, в районе Баркинг на востоке Лондона двое мужчин пострадали из-за выплеснутой на них кислоты. Повреждения, которые они получили, не опасны для жизни.

Правоохранители считают, что атака стала «проявлением агрессивного поведения на дороге».

Как отмечает газета The Sun, количество «кислотных атак» выросло с 200 в 2014 году до 455 в 2016 году. В первом квартале 2017 года зафиксировано более 100 случаев таких нападений.