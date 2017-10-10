Житель Алматы рассказал, как после нескольких лет брака его супруга попала под влияние религиозного течения и сбежала из дома, похитив обеих дочерей. По его словам, они сейчас находятся в Азербайджане.

Ербол Касымов (имя изменено по просьбе героя) прожил со своей супругой Айгуль более семи лет, пишет tengrinews.kz. По его признанию, его жена всегда была верующей, но не фанатичной.

«Каждый год она ездила к маме на Кавказ, - рассказывает Касымов. - С работой у меня не получалось, а она не работала, ездила с детьми. В 2014 году, вернувшись из очередной поездки, она мне призналась, что хочет надеть хиджаб и читать намаз. Я не увидел в этом проблемы, всегда был готов ее поддержать, но на всякий случай спросил, кто ей это посоветовал. Она ответила, что это ей сказали ее «сестры» - подруги детства, ставшие «истинными мусульманками».

Как признался мужчина, в то время он, не увидев ничего плохого, поддержал решение супруги.

«До марта 2016 года все было нормально. Единственное, потом я заметил, что она начала чаще общаться со своими «сестрами». Они вышли замуж и уехали в Россию, но держали контакт постоянно. Потом она начала мне говорить: вот это нельзя делать - харам, то нельзя делать - харам. Музыку слушать нельзя, праздники отмечать. Не давала смотреть телевизор, стала включать на ночь религиозные песни детям. Я обычно детям сказки рассказываю, включал на планшете. Теперь она начала говорить, что это все от атеистов, что нельзя это слушать», - рассказывает Ербол.

Почувствовав неладное, мужчина ограничил в семье доступ к Интернету и записал супругу на занятия в медресе при мечети.

«Я записал ее, она начала ходить в медресе, несколько месяцев все было хорошо. Потом ей с Кавказа скинули контакты девушки, живущей в Алматы. Эта девушка - супруга гражданина Таджикистана, которого депортировали из России сюда, в Казахстан. Они начали очень активно общаться, и в один день жена мне говорит: «Я больше не буду в мечеть ходить, там мазхаб ханафитский, меня он не устраивает, я истинная мусульманка-салафитка», - вспоминает Ербол.

Он утверждает, что уже тогда супруга начала запрещать дочерям посещать праздники в школе и детском саду, потому что «истинные мусульмане не отмечают Новый год и День Конституции, а празднуют только одобренные шариатом дни».

«Тогда-то я и начал беспокоиться. Побежал к имаму, спрашиваю: «Что делать?». Он посоветовал прийти вместе с ней. Приходим, поговорили, имам сказал, что она зомбирована. Я ее родителям звоню, они ничем не могут помочь, потому что дочь их не слушает. Пытался сам ее вразумить», - говорит Ербол.

Крупная ссора с супругой произошла под Новый год, в декабре 2016-го. Ербол втайне от нее купил маскарадный костюм для младшей дочери и разрешил ей отправиться на новогодний утренник.

«Все прошло хорошо, но вечером жена мне закатила истерику, исцарапала, назвала «неверным» и призналась, что собирается уехать в мусульманскую страну», - рассказал Ербол.

Жена собрала вещи и ушла из дома с двумя дочками. По словам Касымова, с тех пор вот уже более полугода между ними продолжается бракоразводный процесс. Мужчина уверен, что его супруга просто попала под дурное влияние, и всячески пытается уговорить ее вернуться в семью.

«Она сказала, что девочки не будут учиться, что они будут мусульманками и, когда вырастут, выйдут замуж за салафитов, которые будут их содержать. Они нашли такого же адвоката, с бородой», - говорит Ербол.

Мужчина обратился в соответствующие инстанции, нанял адвоката, написал заявление в полицию, районный и ювенальный суды.

«Первый суд был районный. Я все доказательства предоставил. И когда они проиграли этот суд, ее «сестры» сказали ей в суде не затрагивать тему религии, а говорить, что я ее бил. Им это доказать не удалось, потому что меня все знают: и воспитатели, и учителя, и соседи, и родители ее», - отметил Ербол.

Во время разбирательства он заметил, что его дочери стали часто болеть и сильно исхудали. Так как сама Айгуль тоже болела, он добился, чтобы всех троих положили в больницу. Однако спустя неделю женщина, забрав обеих дочерей, без выписки сбежала из больницы, заявив, что все, и в том числе здоровье девочек, «в руках Аллаха» и принимать лекарства не имеет смысла.

По словам мужчины, с некоторых пор экс-супруга перестала выходить на связь.

«Своих дочек я уже долго не вижу, их увезли в Азербайджан. Ни родителям моим, ни мне даже позвонить им нельзя. Два суда я выиграл, но они ходят все равно и детей мне не показывают. До сих пор все это тянется, я до сих пор говорю ей, что люблю и прошу вернуться домой. Я сказал ей, что учу суры», - признается Касымов.

Мужчина заявил, что не намерен сдаваться и уверен, что закон на его стороне и защитит его и дочерей от влияния религиозного течения.