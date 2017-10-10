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Захарченко назвал условия вхождения ДНР в состав Украины

 

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) войдет в состав Украины, если в регионе будет убито около полутора миллионов человек. Именно столько граждан выступают резко против возвращения под контроль Киева, сказал в интервью порталу «Украина.ру» глава ДНР Александр Захарченко.

«Если вы считаете, что Донбасс просто должен войти в состав Украины, я к этому крайне негативно отношусь. Я вообще предпосылок даже не вижу, только, конечно, если убить миллиона полтора населения, которое категорически против», — заявил Захарченко.

Он добавил, что обсуждать вхождение ДНР в состав Украины можно также, если в Киеве сменится власть. «Мы в Донецке понимаем это так, что должно произойти изменение формата власти в Украине, при котором мы сможем действительно влиять на какие-то процессы в стране», — отметил глава республики. Он добавил, что изменение формата власти может произойти политическим, дипломатическим или военным путем.

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