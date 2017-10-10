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Парламент Греции разрешил детям с 15 лет менять пол

 

Греческий парламент проголосовал за законопроект о «Юридическом признании гендерной идентичности», разрешающей несовершеннолетним детям с 15 лет менять пол, передает РИА Новости. 

Несмотря на то, что соответствующая статья законопроекта не набрала большинства голосов, она оказалась принята ввиду особенностей греческого законодательства.

При поименном голосовании статью поддержали 148 депутатов при необходимых для принятия 151. Против были 124 депутата и 13 - воздержались. Поскольку были воздержавшиеся, статья считается принятой.

«Стало законом само собой разумеющееся личное право, средневековая и чуждая «Новая демократия» Георгиадиса и Мицотакиса была побеждена», — написала официальный представитель СИРИЗЫ Рания Свингу в Twitter.

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