Осужденным за убийство Немцова смягчили приговор

Верховный суд России смягчил наказание пятерым осужденным за убийство Бориса Немцова. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает «Интерфакс».
«Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам постановила приговор Московского окружного военного суда изменить: исключить дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей каждому», — заявил судья.
В остальном, как отмечает издание, приговор остался без изменений. Верховный суд оставил апелляционные жалобы адвокатов и потерпевших без удовлетворения. Адвокаты осужденных заявили о намерении обратиться в президиум Верховного суда, а также в Европейский суд по правам человека и добиться пересмотра дела.