Путин выступил против криптовалют

Президент России Владимир Путин на совещании по криптовалютам напомнил, что данные валюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов и ничем не обеспечены, передает РИА «Новости».

«Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность, и по криптовалютам не существует обеспечения. В случае сбоя системы или надувания «пузырей», как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что использование криптовалют несет серьезные риски, создавая возможность отмывания денежных средств.