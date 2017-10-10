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Полад Бюльбюльоглу снял свою кандидатуру на выборах генсека ЮНЕСКО

Автор: Отдел информации 

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу  заявил о том, что прекращает борьбу за пост генсека ЮНЕСКО. Об этом говорится в  официальном заявлении, распространенном от имени Полада Бюльбюльоглу.

«Я горжусь тем, что был выдвинут моей страной в качестве кандидата на пост Генерального директора ЮНЕСКО, и благодарен правительству и лично президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанное мне высокое доверие и поддержку. В оставшееся до выборов время мы провели беспрецедентную по сжатости сроков интенсивную предвыборную кампанию. Я благодарен всем тем, кто оказывал мне содействие в этой сложной работе», - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что именно поддержка, выраженная в ходе предвыборной кампании многими членами Исполнительного комитета ЮНЕСКО, дала основания рассчитывать на успех.

«Однако в ходе высококонкурентной борьбы за необходимые для победы 30 голосов, в которой принимали участие, помимо Азербайджана, такие крупные государства, как Китай, Франция, Египет, всего 8 государств, включая 2 постоянных члена СБ ООН, нам, к огромному сожалению, не удалось развить успех предвыборной кампании и набрать нужное количество голосов.  Поэтому я с сожалением принял решение выйти из выборной гонки, однако делаю это с чувством исполненного долга, так как сделал все возможное и необходимое, зависящее от меня», - говорится в сообщении.

«Cам факт выдвижения на должность руководителя этой авторитетной международной организации уже является большим достижением в жизни любого человека. Можно гордиться тем, что в постсоветской истории я являюсь первым творческим человеком, который был выдвинут и прошел отбор на соискание этой высокой должности. Думаю, что это событие является большой школой для молодой азербайджанской дипломатии», - отмечается в заявлении.

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