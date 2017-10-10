Додон заверил Путина в верности

Президент Молдавии Игорь Додон заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно.

"Заверил президента России, что не подпишу ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдавии", — написал Додон на своей странице Facebook после встречи с президентом РФ во вторник в Сочи.