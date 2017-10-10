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Ильхам Алиев создал Фонд пропаганды духовных ценностей

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда пропаганды духовных ценностей.

Согласно указу, с целью обеспечения поддержки действующих в стране религиозных конфессий, сохранения и развития национально-духовных ценностей, а также усиления государственной поддержки этой сфере, в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными структурами создается Фонд пропаганды духовных ценностей.

Указом определяется, что Фонд пропаганды духовных ценностей в подчинении Госкомитета по работе с религиозными структурами является некоммерческим юридическим лицом, осуществляющим государственную поддержку сохранения и развития национально-духовных ценностей, реализации социальных проектов в этой сфере, а также свободы вероисповедания граждан.

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