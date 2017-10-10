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Глава Каталонии отказался от объявления независимости

 

Глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент оставить возможность для переговоров с Мадридом. Об этом сообщает каталонский телеканал TV3, который вел прямую трансляцию выступления каталонского лидера в парламенте автономного сообщества.

«Результаты референдума являются мандатом народа к тому, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики. Предлагаю парламенту приостановить принятие декларации независимости для возможности дальнейшего диалога», — заявил Пучдемон.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид не признает итогов данного волеизъявления и считает его результаты ничтожными.

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