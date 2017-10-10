Подписаться на уведомления
 

Трамп о возможности начала Третьей мировой войны

 

Президент США Дональд Трамп ответил на слова сенатора Боба Коркера, заявившего, что он может привести страну на «путь к Третьей мировой войне», передает NBC News.

«Мы были на неправильном пути. Последние 25 лет предыдущие администрации вели нас к большим проблемам, которые раньше мир не видел. Мы сейчас на правильном пути», — заявил он.

Американский сенатор Боб Коркер раскритиковал работу президента США Дональда Трампа, заявив, что Трамп относится к своей работе в Белом доме, как к реалити-шоу.

При этом, по его словам, американский лидер угрожает другим странам, что может привести к Третьей мировой войне.

2389 просмотров


Старости
Компания Evrostroy-SS: «Жильцы за 40 квадратов требуют 400 тысяч манатов»
Компания Evrostroy-SS: «Жильцы за 40 квадратов требуют 400 тысяч манатов» обновлено
Наша погода
Сегодня 28° / 16°
11 Окт 20° / 14°
12 Окт 19° / 13°
13 Окт 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0011 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Эрдоган надеется, что «Турецкий поток» продлят до Сербии
Торговый конфликт между Турцией и Россией
Телефонные террористы атаковали Киев
Трамп о возможности начала Третьей мировой войны
Глава Каталонии отказался от объявления независимости
Ильхам Алиев создал Фонд пропаганды духовных ценностей
Додон заверил Путина в верности
Премьер Ирака анонсировал победу над ИГ до конца года
Полад Бюльбюльоглу снял свою кандидатуру на выборах генсека ЮНЕСКО
Путин выступил против криптовалют
Осужденным за убийство Немцова смягчили приговор
Закир Гасанов осматривает белорусские ракеты фото
Парламент Греции разрешил детям с 15 лет менять пол
Захарченко назвал условия вхождения ДНР в состав Украины
ОПЕК попросила США снизить добычу нефти
У казаха украли детей и увезли в Азербайджан по следам исламистов
Очередная кислотная атака в Лондоне
Путин встретился с Додоном
Закир Гасанов на переговорах с госсекретарем Совбеза Беларуси
Рамзан Кадыров сменил министров
Карапетян и Роухани обсудили Карабах
Эксперты посольства США в Баку о предотвращении оружия массового поражения
Азербайджанские солдаты отправились в Афганистан фото
В Турции полицейский стрелял в прокурора
Полиция атакует врачей, адвокатов и парламентских наблюдателей часть третья, haqqin.az из Германии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться