Торговый конфликт между Турцией и Россией

Анкара в одностороннем порядке ужесточила правила импорта сельхозпродукции из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития.

Напомним, Турция ввела новые ограничения на поставки российской сельхозпродукции. Теперь российские экспортеры должны получать разрешения в торгпредстве или турецких дипмиссиях в России. На таможне нужно будет заверять счета-фактуры на каждый вид продукции, например, на пшеницу, масло, кукурузу.

При этом министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи заявил, что меры по ужесточению импорта приняты в ответ на аналогичный шаг Москвы.