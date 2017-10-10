Эрдоган надеется, что «Турецкий поток» продлят до Сербии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что газопровод «Турецкий поток» будет продлен до Сербии.

«„Турецкий поток“ — это очень важный проект. Сейчас он проходит по Черному морю, а потом через нашу территорию будет проложен в Европу. Мы продолжаем обсуждать все вопросы, связанные с ним, с президентом России Владимиром Путиным. Мы хотим, чтобы газ как можно быстрее попал в Европу, и я надеюсь, что Путин тоже положительно смотрит на это», — сказал Эрдоган, передает РИА Новости.

В рамках «Турецкого потока» должны быть построены две нити магистрального газопровода по дну Черного моря. По одной из них газ из России пойдет в Турцию, а по второй — транзитом через Турцию в Европу.

Ожидается, что первую нитку запустят весной 2018 года, вторую — спустя год после этого. Строительство ведет российский «Газпром».