США возмущены арестами своих дипломатов в Турции

Госдепартамент США выражает глубокую озабоченность арестом сотрудника своего посольства в Турции, заявила во вторник официальный представитель дипломатического ведомства Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Мы были очень разочарованы тем, что власти Турции арестовали нанятого на месте сотрудника нашего посольства", — сказала она на брифинге.

По ее словам, "главный вопрос турецкому правительству заключается в том, что происходит и чего они хотят добиться".

"Эти действия очень тревожат нас, мы обеспокоены сложившейся ситуацией", — сказала она.