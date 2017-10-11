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Премьер Чехии раскритиковал слова президента о Крыме

 

Чешский премьер-министр Богуслав Соботка назвал противоречащим внешней политике страны заявление президента страны Милоша Земана о российской компенсации Украине потери Крыма.

«Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства», — написал он  в своем Twitter.

Он также отметил, что руководство страны выступает за уважение международного права, и подчеркнул, что санкции в отношении России связаны с выполнением минских договоренностей.

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