Премьер Чехии раскритиковал слова президента о Крыме

Чешский премьер-министр Богуслав Соботка назвал противоречащим внешней политике страны заявление президента страны Милоша Земана о российской компенсации Украине потери Крыма.

«Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства», — написал он в своем Twitter.

Он также отметил, что руководство страны выступает за уважение международного права, и подчеркнул, что санкции в отношении России связаны с выполнением минских договоренностей.