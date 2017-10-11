Подписаться на уведомления
 

Проси больше – дадут больше сепаратисты Барселоны отступают

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Не только Каталония или Испания, по меньшей мере, вся Европа, а то и весь мир ожидали, с чем выступит перед каталонским парламентом во вторник глава правительства автономии Карлес Пучдемон.

Карлес Пучмедон

Пошел десятый день после проведения референдума о независимости, и инициаторы этого противозаконного, с точки зрения испанского права, мероприятия обещали вот-вот объявить о выходе Каталонии из состава Испании. Перед историческим выступлением гражданская гвардия и национальная полиция взяли под усиленную охрану каталонский парламент и важные стратегические объекты в Барселоне.

Поговаривали, что в случае провозглашения независимости Карлеса Пучдемона тут же возьмут под стражу. Этого не произошло. Сама речь главы женералитета, как называют правительство Каталонии, несколько раз откладывалась, а затем затягивалось ее начало. И уже сразу она вовсе не выглядела торжественно-исторической.

Перечислив все обиды каталонских националистов на Мадрид, включая жесткое обхождение полиции с участниками референдума, Пучдемон сказал: «Многие каталонцы уверены, что единственный способ гарантировать выживание в таких условиях — сделать Каталонию отдельным государством. Однако мы не сумасшедшие, не преступники, не мятежники». И объявил о приостановке процесса провозглашения независимости, поскольку Барселоне и Мадриду понадобится долгий диалог.

Каталонские сепаратисты явно дрогнули, видя реакцию на свои действия. Несмотря на жесткие действия полиции и гражданской гвардии, сочувствия сторонники независимости не получили ни от одной страны или международной организации. Руководство ЕС заявило, что никакого одностороннего провозглашения независимости, вне правового поля Испании, быть не может, поскольку это противоречит европейским ценностям. Франция просто открытым текстом заявила, что не поддержит независимость Каталонии. С Пучдемоном разговаривали некие европейские посредники и представители католической церкви.

Очевидно, общая позиция переговорщиков не вызвала у каталонского премьера сомнений: объявить о независимости будет равносильно сумасшествию. Конечно, первая реакция на отступление националистов – это ощущение их поражения. Несмотря на всю их браваду, бремя реальной независимости оказалось им не под силу. Выступавшая в каталонском парламенте представительница оппозиционной Гражданской партии Инес Арримадас была куда более пылкой и убедительной в речах, где она камня не оставила на авантюре националистов, разрушающих единство Каталонии – это главный тезис противников сепаратистов.

С ним же выступал и король Филипп. Сторонники общеиспанского единства сейчас попытаются перейти в контрнаступление. Арримадас пообещала проведение «настоящего референдума», которого, по ее словам, сепаратисты боятся. Но с другой стороны, лидерам националистов скандальным образом удалось привлечь к себе повышенное внимание в Европе и мире, и теперь торг с Мадридом будет происходить уже в значительно более выгодных для них условиях.

Еще бы, очень уважаемые люди умоляли Барселону не торопиться, а вступить в диалог с центральной властью. Одним словом, игра в независимость продолжается. В полной мере Каталония ее, уже понятно, не получит, но что-то выторговать наверняка сумеет. Не исключают, что она будет настаивать на преобразовании Испании в федерацию. Как учит опыт, проси больше – все не дадут, но дадут больше.

770 просмотров


Старости
Компания Evrostroy-SS: «Жильцы за 40 квадратов требуют 400 тысяч манатов»
Компания Evrostroy-SS: «Жильцы за 40 квадратов требуют 400 тысяч манатов» обновлено
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
12 Окт 19° / 13°
13 Окт 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0011 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Кто отравил агентов ЦРУ в Гаване: русские или иранцы? комментарий на громкий скандал
Все соперники Азербайджана в Лиге наций УЕФА Состав корзин
Иванишвили за бесценок покупает весь Тбилиси haqqin.az из Тбилиси
Эрдогану либо сдавать интересы, либо… после встречи с Порошенко
Президент Грузии: «Нам такой закон не нужен!» haqqin.az из Тбилиси
Горбачев отказался эмигрировать на Запад
Чего ждать Азербайджану от саммита СНГ в Сочи? haqqin.az из Москвы
Лидер турецких армян: «Турция – наша страна» громкое заявление
Премьер Чехии раскритиковал слова президента о Крыме
Проси больше – дадут больше сепаратисты Барселоны отступают
США возмущены арестами своих дипломатов в Турции
Эрдоган надеется, что «Турецкий поток» продлят до Сербии
Торговый конфликт между Турцией и Россией
Телефонные террористы атаковали Киев
Трамп о возможности начала Третьей мировой войны
Глава Каталонии отказался от объявления независимости
Ильхам Алиев создал Фонд пропаганды духовных ценностей
Додон заверил Путина в верности
Премьер Ирака анонсировал победу над ИГ до конца года
Полад Бюльбюльоглу снял свою кандидатуру на выборах генсека ЮНЕСКО
Путин выступил против криптовалют
Осужденным за убийство Немцова смягчили приговор
Закир Гасанов осматривает белорусские ракеты фото
Парламент Греции разрешил детям с 15 лет менять пол
Захарченко назвал условия вхождения ДНР в состав Украины
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться