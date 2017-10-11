Не только Каталония или Испания, по меньшей мере, вся Европа, а то и весь мир ожидали, с чем выступит перед каталонским парламентом во вторник глава правительства автономии Карлес Пучдемон.

Пошел десятый день после проведения референдума о независимости, и инициаторы этого противозаконного, с точки зрения испанского права, мероприятия обещали вот-вот объявить о выходе Каталонии из состава Испании. Перед историческим выступлением гражданская гвардия и национальная полиция взяли под усиленную охрану каталонский парламент и важные стратегические объекты в Барселоне.

Поговаривали, что в случае провозглашения независимости Карлеса Пучдемона тут же возьмут под стражу. Этого не произошло. Сама речь главы женералитета, как называют правительство Каталонии, несколько раз откладывалась, а затем затягивалось ее начало. И уже сразу она вовсе не выглядела торжественно-исторической.

Перечислив все обиды каталонских националистов на Мадрид, включая жесткое обхождение полиции с участниками референдума, Пучдемон сказал: «Многие каталонцы уверены, что единственный способ гарантировать выживание в таких условиях — сделать Каталонию отдельным государством. Однако мы не сумасшедшие, не преступники, не мятежники». И объявил о приостановке процесса провозглашения независимости, поскольку Барселоне и Мадриду понадобится долгий диалог.

Каталонские сепаратисты явно дрогнули, видя реакцию на свои действия. Несмотря на жесткие действия полиции и гражданской гвардии, сочувствия сторонники независимости не получили ни от одной страны или международной организации. Руководство ЕС заявило, что никакого одностороннего провозглашения независимости, вне правового поля Испании, быть не может, поскольку это противоречит европейским ценностям. Франция просто открытым текстом заявила, что не поддержит независимость Каталонии. С Пучдемоном разговаривали некие европейские посредники и представители католической церкви.

Очевидно, общая позиция переговорщиков не вызвала у каталонского премьера сомнений: объявить о независимости будет равносильно сумасшествию. Конечно, первая реакция на отступление националистов – это ощущение их поражения. Несмотря на всю их браваду, бремя реальной независимости оказалось им не под силу. Выступавшая в каталонском парламенте представительница оппозиционной Гражданской партии Инес Арримадас была куда более пылкой и убедительной в речах, где она камня не оставила на авантюре националистов, разрушающих единство Каталонии – это главный тезис противников сепаратистов.

С ним же выступал и король Филипп. Сторонники общеиспанского единства сейчас попытаются перейти в контрнаступление. Арримадас пообещала проведение «настоящего референдума», которого, по ее словам, сепаратисты боятся. Но с другой стороны, лидерам националистов скандальным образом удалось привлечь к себе повышенное внимание в Европе и мире, и теперь торг с Мадридом будет происходить уже в значительно более выгодных для них условиях.

Еще бы, очень уважаемые люди умоляли Барселону не торопиться, а вступить в диалог с центральной властью. Одним словом, игра в независимость продолжается. В полной мере Каталония ее, уже понятно, не получит, но что-то выторговать наверняка сумеет. Не исключают, что она будет настаивать на преобразовании Испании в федерацию. Как учит опыт, проси больше – все не дадут, но дадут больше.