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Лидер турецких армян: «Турция – наша страна» громкое заявление

Автор: Назим Гусейнзаде, отдел информации 

Турецкий депутат армянского происхождения от Народно-демократической партии Каро Пайлан считает, что армяне, проживающие в Турции, должны быть активнее и смелее заявлять о своих правах. Пайлан выступает против националистических тенденций, которые, по его мнению, усиливаются в регионе.

Каро Пайлан

«Армения не может развиваться в отрыве от региональных и мировых процессов, - заявил депутат в интервью DalmaNews. - В соседних странах и регионах ситуация неспокойная. В Турции, Ираке, Иране и Сирии происходят турбулентные политические процессы, в некоторых из этих стран царит хаос. Когда националисты укрепляют позиции по обе стороны от тебя, говорить о спокойной жизни не приходится. Националистические движения в Турции, Армении и Азербайджане лишь питают и усиливают друг друга. Я, конечно, армянин, но одинаково плохо отношусь как к турецким, так и к армянским националистам. У меня проблемы и с теми, и с другими, ибо я требую мира и борюсь за мир и демократию в Турции. Я глубоко убежден, что это единственно возможный путь для мирного сосуществования стран региона».

Пайлан признает, что в Армении зачастую можно услышать высказывания в духе «турок остается турком», свидетельствующие о глубоком недоверии к Турции.

«В Турции тоже можно услышать похожее высказывание об армянах и курдах. Я считаю, что это неправильно. В каждом обществе есть как хорошие, так и плохие люди, позитивные и негативные политические процессы. В настоящее время в Турции доминируют националистические тенденции, однако проблема в том, что этот процесс не ограничивается границами данной страны и приводит к усилению националистов среди курдов, и даже в Армении. То есть, курдские националисты в Турции и в Армении, враждуя между собой, на самом деле усиливают друг друга в своих обществах».

Депутат считает, что Армения далека от возможности сотрудничества с Турцией после того, как турецкое правительство увязало армяно-турецкие отношения с карабахским конфликтом.

«Для налаживания диалога нужно, чтобы пресса, депутаты обеих стран, а также армянский и турецкий народы контактировали друг с другом. Могу сказать, что Армения далека от этого сейчас. Конечно, на уровне руководства страны заявляется, что Армения открыта и готова к диалогу, но все же стереотип «турок остается турком» доминирует. То же самое происходит в Турции. Почему? Потому что нет контактов между народами, странами, официальными лицами и лидерами мнений. Я со своими друзьями в Турции будем стараться разработать видения по армянскому, курдскому вопросам. Цель – найти выход из этого тупика националистических дискурсов и постепенно переходить к диалогу с Арменией. Хочу, чтобы и Армения была готова к этому — строить мост сотрудничества с Турцией».

Каро Пайлан заявил, что сегодня в 80-миллионой Турции живут 60 тысяч армян, но есть миллионы исламизированных армян, которые не особо любят афишировать свое происхождение.

«Армянская община в настоящее время предпочитает не поднимать голос, но это не выход и никак не защищает их от постоянных нападок националистов. Молчать – не значит быть защищенным от нападок. Если ты живешь в Турции, у тебя есть права, ты должен заявить о них, защищаться и, при необходимости, отвечать на нападки - будь то в парламенте или за его пределами. Это должно заботить и Армению. Армяне в Турции – не диаспора. Турция — наша страна, у Армении должно быть четкое видение по этому вопросу.

Помимо этого, в Турции есть и немало исламизированных армян. Их много — миллионы, однако нужно понимать, что здесь проблема сложнее, и она связана с идентичностью».

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