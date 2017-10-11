СНГ остается эффективной площадкой решения серьезных проблем взаимодействия между постсоветскими странами, уверен известный политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Политолог не сомневается, что такой результативной площадкой станет и октябрьский саммит СНГ в Сочи. В контактах стран постсоветского пространства, сказал он haqqin.az, особенно важны два направления.

Первое из них - интеграция низкого уровня, то есть сотни соглашений по конкретным вопросам. К примеру, как выплачивать пенсии при переезде из страны в страну.

«То есть существует необходимость согласовать механизмы выплаты пенсий, если, скажем, азербайджанец всю жизнь работал в РФ, а потом вернулся в Азербайджан. Вопросы, кто и как должен выплачивать пенсии, решаются и регулируются в рамках договоренностей по пенсионным выплатам.

Или такой важный вопрос, как обмен электроэнергией. В разное время у некоторых стран СНГ случается переизбыток выработки электроэнергии или, напротив, недостаток электричества. На такие случаи есть механизмы поставок электроэнергии между странами Содружества.

Не менее необходимо, чтобы человек, сидя, к примеру, в азербайджанском селе, мог приобрести железнодорожные билеты на внутренние пассажирские перевозки в России. Весьма значимая функция СНГ - возможность заключения соглашений о взаимном признании дипломов вузов.

Сотни таких вопросов по самым разным сферам регулируются в рамках интеграции низкого уровня СНГ», - отмечает С.Марков.

Другое важное направление - это работа «клуба президентов» в рамках СНГ. На этой площадке встречаются не только главы государств и правительств, но и руководители ведомств, банков, госкомпаний, корпораций и др. На таких рандеву всегда есть возможность выступить с какими-то интересными предложениями и заключить договоренности.

«Если раньше СНГ был механизмом цивилизованного развода республик СССР, то теперь стал площадкой, в рамках которой формируются другие интеграционные проекты», - убежден эксперт.

Немаловажным пунктом конкретно сочинского саммита является обсуждение вопросов безопасности и противодействия терроризму на территории СНГ, подчеркнул С.Марков.

«На этой встрече могут быть приняты значимые решения, но, скорее всего, широкая публика об этом ничего не узнает. Мне приходилось встречаться с различными российскими начальниками, которые говорили, что сотрудничество между спецслужбами РФ и Азербайджана в области борьбы с терроризмом находится на идеальном уровне. Обе стороны имеют от этого дивиденды в виде предотвращения терактов. Но когда и где были приняты решения по этим вопросам, практически ничего не известно. Такие решения принимают в закрытом формате», - сказал он.

По словам эксперта, примечательным для стран СНГ может стать пример борьбы российских спецслужбы с телефонным терроризмом.

«За последние три недели в РФ произошло около 3 тысяч звонков с ложным предупреждением о заминированных объектах. Правоохранительным органам пришлось эвакуировать миллионы людей из банков, торговых центров, аэропортов и пр. Телефонный терроризм наносит огромный экономический ущерб, и с его волной может столкнуться любая страна СНГ. Сочинский саммит - удобная площадка обсудить и этот вопрос», - предполагает политолог.