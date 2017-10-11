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Чего ждать Азербайджану от саммита СНГ в Сочи? haqqin.az из Москвы

Автор: Московское бюро haqqin.az 

СНГ остается эффективной площадкой решения серьезных проблем взаимодействия между постсоветскими странами, уверен известный политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Сергей Марков

Политолог не сомневается, что такой результативной площадкой станет и октябрьский саммит СНГ в Сочи. В контактах стран постсоветского пространства, сказал он haqqin.az, особенно важны два направления.

Первое из них - интеграция низкого уровня, то есть сотни соглашений по конкретным вопросам. К примеру, как выплачивать пенсии при переезде из страны в страну.

«То есть существует необходимость согласовать механизмы выплаты пенсий, если, скажем, азербайджанец всю жизнь работал в РФ, а потом вернулся в Азербайджан. Вопросы, кто и как должен выплачивать пенсии, решаются и регулируются в рамках договоренностей по пенсионным выплатам.

Или такой важный вопрос, как обмен электроэнергией. В разное время у некоторых стран СНГ случается переизбыток выработки электроэнергии или, напротив, недостаток электричества. На такие случаи есть механизмы поставок электроэнергии между странами Содружества.

Не менее необходимо, чтобы человек, сидя, к примеру, в азербайджанском селе, мог приобрести железнодорожные билеты на внутренние пассажирские перевозки в России. Весьма значимая функция СНГ  - возможность заключения соглашений о взаимном признании дипломов вузов.

Сотни таких вопросов по самым разным сферам регулируются в рамках  интеграции низкого уровня СНГ», - отмечает С.Марков.

Другое важное направление - это работа «клуба президентов» в рамках СНГ. На этой площадке встречаются не только главы государств и правительств, но и руководители ведомств, банков, госкомпаний, корпораций и др. На таких рандеву всегда есть возможность выступить с какими-то интересными предложениями и заключить договоренности.

«Если раньше СНГ был механизмом цивилизованного развода  республик СССР, то теперь стал площадкой, в рамках которой формируются другие интеграционные проекты», - убежден эксперт.

Немаловажным пунктом конкретно сочинского саммита является обсуждение вопросов безопасности и противодействия терроризму на территории СНГ, подчеркнул С.Марков.

«На этой встрече могут быть приняты значимые решения, но, скорее всего, широкая публика об этом ничего не узнает. Мне приходилось встречаться с различными  российскими начальниками, которые говорили, что сотрудничество между спецслужбами РФ и Азербайджана в области борьбы с терроризмом находится на идеальном уровне. Обе стороны имеют от этого дивиденды в виде  предотвращения терактов. Но когда и где были приняты решения по этим вопросам, практически ничего не известно. Такие решения принимают в закрытом формате», - сказал он.

По словам эксперта, примечательным для стран СНГ может  стать пример борьбы российских спецслужбы с телефонным терроризмом.

«За последние три недели в РФ произошло около 3 тысяч звонков с ложным предупреждением о заминированных объектах. Правоохранительным органам пришлось эвакуировать миллионы людей из банков, торговых центров, аэропортов и пр. Телефонный терроризм наносит огромный  экономический ущерб, и с его волной может столкнуться любая страна СНГ. Сочинский саммит - удобная площадка обсудить и этот вопрос», - предполагает политолог.

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