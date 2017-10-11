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Президент Грузии: «Нам такой закон не нужен!» haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Глава государства Георгий Маргвелашвили наложил вето на поправки в проект новой конституции страны Грузии и вернул его на доработку в парламент.

И это при том, что в конце сентября депутаты проголосовали за принятие новой Конституции в окончательном чтении, о чем, кстати, haqqin.az и сообщил в свое время.

Президент Г.Маргвелашвили объясняет причины своего вето тем, что Венецианская комиссия рекомендовала Грузии перейти на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году, назвав это самым важным аспектом реформы.

В одобренном же депутатами проекте полный переход к пропорциональной системе намечен лишь на 2024 год. Теперь парламенту придется переделывать проект Конституции, который уже, вроде бы, раз был принят как окончательный. Ничего не поделаешь, помимо президента у Грузии есть еще Венецианская комиссия…

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