Во время визита Реджепа Эрдогана в Киев президенты Турции и Украины договорились довести товарооборот между странами до 20 миллиардов долларов в год.

«Мы приняли решение - как можно быстрее вывести наш товарооборот на уровень $10 млрд», - сказал глава Турции на совместном с украинским лидером Петром Порошенко брифинге. Эрдоган даже напомнил, что еще в 2015 году лидеры двух стран провозгласили целью до 2020 года утроить взаимный товарооборот и достигнуть суммы в 20 миллиардов долларов в год.

Не отставал от Эрдогана и Порошенко, заявив, что будут углублять стратегическое партнерство. «Наша цель – это углубление стратегического партнерства между Украиной и Турцией. Наша цель – на основе уважения к международному праву обеспечить доверие, обеспечить стабильность, обеспечить стабильное развитие, процветание в целом регионе», - сказал украинский президент и пообещал, что отныне диалог между Украиной и Турцией будет вестись только напрямую.

О том, насколько реально увеличение турецко-украинского товарооборота, haqqin.az свое мнение выразила доктор экономических наук профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Нина Чала.

«По товарной группе – сомневаюсь. Возможно, только общий товарооборот за счёт добавления услуг. Услуги вот могут дать рост. Тот же туризм может дать прирост, поскольку в последнее время увеличился поток украинцев в Турцию. Кроме того Украина нарастила экспорт в Турцию сельхозпродукции и металлов. Но несмотря на это, не думаю, что за два-три года товарооборот можно довести до 20 миллиардов», - сделал экономист весьма скептический вывод.

Касаясь создания между двумя странами зоны свободной торговли, то Чала считает, что, поскольку Украина имеет положительное внешнеэкономическое сальдо в торговых отношениях с Турцией, это, в принципе, возможно, однако все не так просто.

«Несмотря на длительное снижение экспортных потоков из Украины в Турцию, это государство продолжает занимать четвертое место по объёму украинского экспорта, и в 2017 году он составил 2049,1 млн долл. США. По товарной структуре 22% украинского экспорта в Турцию составляют полуфабрикаты из стали, 13,3% - соевые бобы, 6,9% - чугун, 6,4% - прокат, 6,4% - ферросплавы.

Турецкий импорт в Украину достигает 1098,6% млн долл. По структуре же расклад такой: 10,8% - цитрусовые, 6,6% - подсолнечник, 3,7% – легковые автомобили, 3,6% - специальные ткани. Легко заметить, что турецкий импорт более диверсифицирован и имеет большую номенклатуру. Однако намерения создать зону свободной торговли между двумя странами имеют проблемы. До сих пор остаётся основной камень преткновения – доступ на рынок товаров и услуг. Это место, где страны принципиально отстаивают и защищают позиции своих экспортёров. На мой взгляд, стратегически для Турции важен Крым, а переговоры по зоне торговли тянутся с 2008 г., если не больше. Тут либо сдавать интересы и быстро подписывать, либо по миллиметру отстаивать свои позиции. Так что, несмотря на заявления о запуске зоны торговли в этом году, лично я по этому поводу настроена довольно скептически», - подчеркнула эксперт.