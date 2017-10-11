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Иванишвили за бесценок покупает весь Тбилиси haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

В Тбилиси известный Пушкинский сквер стоит 1 лари (0.4 цента).

Именно столько заплатит известный грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили за один из самых живописных уголков Тбилиси – Пушкинский сквер. «Это чисто символическая цена», - говорит экс-премьер, занявшийся любимым бизнесом – покупкой земельных участков. На вопрос, зачем понадобился богатею сквер - одно из любимых мест отдыха тбилисцев, - Иванишвили по-деловому ответил, что он намерен построить здесь автопаркинг.

Бидзина Иванишвили

Как и в другом живописном местечке – на вершине горы Табори, возвышающимся над грузинской столицей. Однако против этих, как выразился один из местных журналистов, «захватнических планов миллиардера» поднялись сами тбилисцы. Сегодня с утра до наступления темноты они митинговали у входа в Сакребуло – Городской совет, требуя прекратить торговлю достопримечательностями города.

На какой-то момент показалось, что голос народа услышан депутатами Совета. Но это оказалось обычным бюрократическим маневром. Стало известно, что правящее большинство тбилисского Горсовета, состоящее из представителей партии «Грузинская мечта», постановило передать компании Бидзины Иванишвили 1,9 тыс кв.м земли на главной площади столицы – «Площади Свободы», известной в народе, как пушкинский сквер.

сквер Пушкина в Тбилиси

Слабым утешением для протестующих явилось то, что оппозиционные депутаты отказались принять участие в голосовании. Когда же толпа протестующих попыталась проникнуть внутрь здания, чтобы высказать членам Совета все, что о них думают простые люди, в дело вмешалась полиция.

Итоги этого главного на сегодняшний день события в Тбилиси: несколько человек задержаны полицией, некоторые отведали дубинок, остальные разошлись по домам, сетуя на то, что происходящее никак нельзя назвать мечтой, тем более грузинской.

А из кругов, близких к Б.Иванишвили, местным СМИ стало известно, что на упомянутой ранее горе Табори экс-премьер Бидзина Иванишвили построит еще и собственную электростанцию. Разумеется, не на свои кровные, а на государственные деньги. Правительство уже издало распоряжение, согласно которому на исполнение очередного желания экс-премьера будут потрачены 1,7 млн лари ($670 тысяч).

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