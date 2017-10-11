Подписаться на уведомления
 

Все соперники Азербайджана в Лиге наций УЕФА Состав корзин

Автор: Эльмир Алиев, Отдел спорта 

В Европе завершились групповые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу.

По их итогам определились не только участники мундиаля в России и команды, которые будут играть в стыковых матчах, но и стал известен окончательный состав дивизионов в новом турнире УЕФА – Лиге наций.

Haqqin.az уже писал о том, что, уступив Чехии, сборная Азербайджана опустилась в самый слабый по рангу дивизион – «D». Теперь же определились все соперники нашей национальной команды.

Итак, в дивизионе «D» за единственную путевку на Евро-2020 поборются:

корзина 1 - Азербайджан, Македония, Грузия, Беларусь

корзина 2 - Армения, Латвия, Фареры, Люксембург

корзина 3 - Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта

корзина 4 - Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.

16 команд будут разделены на четыре группы. Азербайджан не попадет в одну группу с Арменией, так как УЕФА разводит сборные и клубы двух стран. Остальные три команды из второй корзины примерно одинакового уровня. Из третьей корзины предпочтительнее для нас выглядит Лихтенштейн, из четвертой – Сан-Марино и Гибралтар.

Игры пройдут по двухкруговой системе с сентября по ноябрь 2018 года.

Победитель каждой из групп поднимется в дивизион «С» и в марте 2020 года сыграет в стыковых матчах – в полуфинале, а в случае победы и в финале дивизиона «D». Победитель финала получит путевку на Евро - 2020.

Где пройдут стыковые матчи? УЕФА пока не дает четкого ответа на данный вопрос. Сказано лишь, что полуфиналы и финал будут состоять из одной игры. А значит все три матча пройдут либо на поле одного из участников «стыков», либо на нейтральном поле, чтобы ни одна из четырех команд не получила преимущества родных трибун.

Если какая-то из команд, завоевавшая возможность играть в «стыках», затем обеспечит себе путевку на Евро-2020 через обычный отборочный турнир (он будет проходить с марта по ноябрь 2019 года), то ее место займет следующая лучшая команда дивизиона.

Напомним, что четыре матча Евро-2020 состоятся в Баку. Если сборная Азербайджана пробьется в финальную стадию, то две из трех игр группового раунда проведет в Баку.

Состав других дивизионов в Лиге наций:

Дивизион «А» (четыре группы по три сборные):

корзина 1 - Германия, Португалия, Бельгия, Испания

корзина 2 - Франция, Англия, Швейцария, Италия

корзина 3 - Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Дивизион «B» (четыре группы по три сборные):

корзина 1 – Австрия, Уэльс, Россия, Словакия

корзина 2 – Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина

корзина 3 - Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Дивизион «C» (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные):

корзина 1 – Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения

корзина 2 – Греция, Сербия, Албания, Норвегия

корзина 3 – Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия

корзина 4 – Кипр, Эстония, Литва.

199 просмотров


Старости
Компания Evrostroy-SS: «Жильцы за 40 квадратов требуют 400 тысяч манатов»
Компания Evrostroy-SS: «Жильцы за 40 квадратов требуют 400 тысяч манатов» обновлено
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
12 Окт 19° / 13°
13 Окт 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0011 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Кто отравил агентов ЦРУ в Гаване: русские или иранцы? комментарий на громкий скандал
Все соперники Азербайджана в Лиге наций УЕФА Состав корзин
Иванишвили за бесценок покупает весь Тбилиси haqqin.az из Тбилиси
Эрдогану либо сдавать интересы, либо… после встречи с Порошенко
Президент Грузии: «Нам такой закон не нужен!» haqqin.az из Тбилиси
Горбачев отказался эмигрировать на Запад
Чего ждать Азербайджану от саммита СНГ в Сочи? haqqin.az из Москвы
Лидер турецких армян: «Турция – наша страна» громкое заявление
Премьер Чехии раскритиковал слова президента о Крыме
Проси больше – дадут больше сепаратисты Барселоны отступают
США возмущены арестами своих дипломатов в Турции
Эрдоган надеется, что «Турецкий поток» продлят до Сербии
Торговый конфликт между Турцией и Россией
Телефонные террористы атаковали Киев
Трамп о возможности начала Третьей мировой войны
Глава Каталонии отказался от объявления независимости
Ильхам Алиев создал Фонд пропаганды духовных ценностей
Додон заверил Путина в верности
Премьер Ирака анонсировал победу над ИГ до конца года
Полад Бюльбюльоглу снял свою кандидатуру на выборах генсека ЮНЕСКО
Путин выступил против криптовалют
Осужденным за убийство Немцова смягчили приговор
Закир Гасанов осматривает белорусские ракеты фото
Парламент Греции разрешил детям с 15 лет менять пол
Захарченко назвал условия вхождения ДНР в состав Украины
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться