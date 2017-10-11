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Ханлар Алекперов хочет установить тотальный контроль По чипу в каждом азербайджанце

Автор: Отдел информации 

Бывший советский следователь и азербайджанский юрист Ханлар Алекперов предлагает вживить в каждого человека специальный чип для контроля за преступностью. Российское издание «Версии» отмечает, что это отразилось в его доктрине глобальной системы дистанционного контроля над преступностью.

Доктор юридических наук Ханлар Алекперов считает, что имплантация чипов в тела всех людей способна снизить число преступлений минимум на 35%, а раскрываемость поднять на 95%, благодаря возможности проследить онлайн точное местонахождение любого лица.

«Бесспорно, как и всякая новая идея, противоречащая господствующим в обществе взглядам, предложенная доктрина в первое время будет воспринята определенной частью научного сообщества скептически», — не сомневается Алекперов.

Однако уже с конца прошлого века в мире начала распространяться имплантация чипов (Бразилия, Италия, Мексика, США, Швеция и т.д.). Процесс этот набирает обороты, а значит тотальная чипизация — вопрос времени. Алекперов подчеркивает, что не он это всё придумал. Он лишь предложил трансформировать «антикриминальный потенциал чипизации» в действенную систему дистанционного контроля над преступностью (далее — ДКП).

В то же время президент Международной Ассоциации девиантологов, академик РАЕН, доктор юридических и психологических наук Юрий Клейберг считает эту идею абсурдной.

По его мнению, у государства и без чипирования достаточно карательно-репрессивных рычагов, а чипизировать не помешало бы самих чиновников — «на предмет их истинных помыслов».

Клейберг советует Алекперову для начала узнать мнение населения Азербайджана на предмет их чипизации, провести соответствующий эксперимент и рассказать о его результатах.

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