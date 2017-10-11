«Новый облик Баку создает необходимость в усовершенствовании транспортной системы, повышении качества перевозки пассажиров, эффективном регулировании городского транспорта для жителей и гостей столицы. Как ответ на новые вызовы в сфере транспорта в нашей развитой столице в декабре 2015 года соответствующим Указом было создано Бакинское транспортное агентство». Как сообщает АзерТАдж, об этом на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам, заявил директор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

По его словам, главные направления деятельности агентства заключаются в регулировании общественного транспорта и службы такси на территории города Баку, согласование дорожно-строительных проектов, установка дорожных знаков и светофоров, информирование участников дорожного движения о ситуации на дорогах.

«В связи с этим наша деятельность построена с учетом местных социально-экономических реалий и передового опыта мировых мегаполисов, в нашей работе широко используются предложения и рекомендации международных экспертов, приглашенных по вашему указанию. В соответствии с Вашим поручением, в первую очередь, были проанализированы организация и управление службой пассажироперевозок в городе Баку», - сказал Вюсал Керимли, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Директор БТА отметил, что анализ общественного транспорта показал, что существует дублирование на автобусных маршрутных линиях города Баку. Оптимизированы линии, не соответствующие городу и градостроению, количество перевозчиков снижено с 57 до 48, маршрутных линий – с 157 до 150. Работы в этом направлении будут продолжены.

«Отмечу, что проанализирована производственная база, принадлежащая 48 перевозчикам, установлено, что большинство гаражей и материально-техническая база не соответствуют современным требованиям. В результате требований, установленных агентством, компании-перевозчики создали пять новых производственных баз (гаражей), купили 25 новых автобусов, отремонтировали и сдали в эксплуатацию свыше 800 автобусов.

Наряду с этим хотел бы отметить, что в настоящее время в городе период, минувший после производства 468 из 2124 автобуса, предназначенных для перевозки пассажиров, составляет до 5 лет, 1577 – между 6-10 годами, а 79 – свыше 10 лет. С учетом того, что за раз в среднем один автобус перевозит 70-80 пассажиров, для безопасных и качественных пассажироперевозок в городе Баку есть необходимость в поэтапном обновлении 50 процентов автобусов», - сказал он.

Вюсал Керимли добавил, что как во всех сферах, в общественном транспорте также началось применение безналичной оплаты.

«В 300 автобусах, принадлежащих ООО «BakuBus» 150 автобусах, относящихся к другим перевозчикам, в 450 автобусах в целом, а также на аэропортовской экспресс-линии и в Бакинском метрополитене оплата проезда осуществляется единой картой.

В Центре обучения водителей, созданном при агентстве, началась специальная подготовка водителей автобусов по профессиональной деятельности и поведению. К обучению допускаются только водители, возраст, специализация и здоровье которых позволяют осуществлять эту деятельность. Водители, прошедшие обучение, будут внесены в Единую информационную базу агентства, перевозчикам будет рекомендовано принимать на работу именно этих водителей», - сказал он.

Глава БТА напомнил, что деятельностью такси в городе Баку занимается в основном частный сектор.

«Отмечу, что в деятельности такси обеспечена прозрачность. Так, юридические и физические лица, желающие получить значок отличия для работы таксистом, через 5-7 минут после обращения обеспечиваются значком отличия. В настоящее время в городе установлены места 79 пунктов стоянки такси, осуществляется работа по организации еще 150.

С учетом превращения города Баку в один из привлекательных туристических центров мира, большого потока туристов и того, что первое впечатление о городе начинается именно с аэропорта, для улучшения качества услуг такси, оказываемых зарубежным гостям и гражданам страны в Международном аэропорту Гейдар Алиев, подготовлена концепция Airporttaxi, к такси и их водителям, работающим в аэропорту, предъявлены особые требования. В настоящее время в этом направлении проводится совместная работа с Закрытым акционерным обществом Azərbaycan Hava Yolları», - отметил Керимли.

По его словам, движение автобусов по специальной полосе во время первых Европейских игр дало позитивный результат и, как продолжение работы по оптимализации транспортного потока, для стимуляции пользования населения общественным транспортом на 9 улицах города запланирована организация специальных полос движения.

«В этом году в рамках пилотного проекта обеспечена закладка специальных полос на улицах Мухаммеда Физули и Юсифа Сафарова. Совместная деятельность с соответствующими органами приведет к позитивному продвижению в использовании этих полос.

Кроме того, проанализированы места пунктов остановок, установленных в городе Баку, подготовлен план новой дислокации, основанный на международной практике. Для предотвращения пробок, координации центральной части города с его окраинами, удобного пользования пассажирами транспортной системой недалеко от станции метро «Кероглу» и в поселке Локбатан уже действуют спроектированные центры транспортного обмена. Планируется организация аналогичных узлов недалеко от станций «Дарнагюль», «Автовокзал» и «28 Мая»», - сказал он.

Вюсал Керимли добавил, что для обеспечения безопасности пассажиров и пешеходов в центральной части Баку проведен мониторинг 1100 пешеходных переходов, намечена перепланировка и новое размещение 398 из них. Изучено состояние 32 подземных переходов, не соответствующих для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, тротуаров без пандусов, началась процедура закупки для установки пандусов на 534 тротуарах.

Директор БТА считает, что с этой точки зрения необходима установка на пешеходных переходах светофоров и информирующих дорожных знаков для безопасности людей. В.Керимли в своем выступлении также поднял одну из наиболее острых проблем в сфере автотранспорта - пробок на центральных улицах Баку.

«В то же время проведен предварительный анализ территорий города, где наиболее часто возникают пробки, затрудняется движение транспорта, пути решения этих проблем рассмотрены с научно-технической точки зрения. Так, подготовлены проекты, требующие вложения небольших инвестиций по предотвращению транспортных проблем на 74 перекрестках в центре города, четырех основных перекрестках на Тбилисском проспекте, на улице Шарифзаде, перед мечетью Гейдара, на круге в третьем микрорайоне, пересечении улиц Гасаноглу и Тебриз, на круге «20 Января», улучшению транспортного потока и улучшению безопасности пассажиров и пешеходов, а также предложения по строительству 17 надземных переходов»,- сказал он.