ФСБ накрывает Эмина Ахундова, который завозит чемоданы с деньгами в Баку

Российский Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность» подготовил специальный доклад по деятельности компании «Петон». Напомним, владельцами данной компании, которая выступает подрядчиком «Газпрома», являются небезызвестный Эмин Ахундов, Эдуард Гасанов и Олег Поляков.

Подготовленный Центром доклад уже направлен в Администрацию президента РФ, ФСБ и Следственный комитет России. В нем говорится, что компания «Петон» под предлогом импортозамещения занимается вывозом денег «Газпрома» за рубеж и размещает финансовые потоки на офшорных счетах. Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказали руководители Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергей Соколов и Руслан Мильченко, проводящие длительное время собственное расследование.

Ранее haqqin.az писал о том, что Росприроднадзор оштрафовал подрядчика «Газпрома» ООО «Петон» за нарушения при строительстве завода СПГ (сжиженный природный газ) в Выборгском районе Ленинградской области. По сведениям российского портала compromat.ru, один из владельцев этого предприятия тесно связан с азербайджанскими криминальными авторитетами и часто привозит в Баку огромные суммы наличными.

Российский сайт утверждает, что зарегистрированный в Башкортостане Технологический инженерный холдинг «Петон» ничего не производит, а создан лишь для того, чтобы в него можно было закачивать сотни миллиардов рублей, поступающих от крупных компаний с государственным участием, в первую очередь — от «Газпрома». Деньги, полученные таким путем, затем распределяются между авторитетными членами оргпреступной группировки, контролирующей компанию «Петон». Эта группировка полностью контролирует и крышует «Петон».

Издание отмечало, что Эмин Ахундов в Азербайджане значится как «криминальный авторитет», тесно связанный с рядом «воров в законе», в том числе с Ровшаном Джаниевым (Ровшан Ленкоранский, расстрелян в Стамбуле в 2016 году), к тому же подозревается в организации заказного убийства.

Эмин Ахундов является родственником другого «вора в законе» Чингиза Ахундова (Чингиз Седой, убит в 2007 году). Сейчас Эмин поддерживает отношения с целой группой других «криминальных генералов» — выходцев из Азербайджана. Официально Ахундов занимает должность первого заместителя генерального директора «Петон», члена совета директоров предприятия, а также является совладельцем ООО «Петон-Констракшн».

Кроме того, сообщалось, что Эмин Ахундов летает из Уфы в Баку (иногда транзитом через Москву), как на работу, и с чемоданами, набитыми деньгами. В этих чемоданах в том числе и доля «криминальных генералов».