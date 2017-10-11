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Роберт Просинечки: «В Азербайджане я больше не останусь»

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки, у которого контракт с АФФА завершается в конце этого года, заявил, что больше не будет работать в нашей стране, сообщает haqqin.az со ссылкой на index.hr.

«Предлагает ли мне Азербайджан новый контракт? Я заявил, что буду искать новые вызовы. Я планирую вернуться в Баку на несколько дней, чтобы уладить все дела с АФФА, но в Азербайджане я больше не останусь», - заявил Просинечки.

Его кандидатура рассматривается в качестве основной среди претендентов на должность главного тренера сборной Словении, которую после неудачи в отборе ЧМ-2018 покинул Сречко Катанец. В Хорватии также есть немало болельщиков, которые хотят видеть Просинечки во главе своей национальной команды.

«Я только вчера вернулся из Германии. Мне потребовалось 12 часов, чтобы добраться до Загреба, - говорит тренер. - Я читал сегодня в газетах об интересе ко мне словенцев. Если они захотят поговорить со мной, они позвонят мне и предложат работу. Но на данный момент никто не звонил. Возможно, это будет завтра, но пока что я не могу ничего сказать».

Что касается сборной Хорватии, то Просинечки считает, что Златко Далич, который возглавил команду перед важнейшим матчем с Украиной, завершвшимся со счетом 2:0 в пользу хорватов, должен продолжить работу в сборной.

«Это отличный дебют, - считает Просинечки. – Обыграли Украину и вышли в стыковые матчи. Желаю команде отправиться на чемпионат мира. Сейчас нельзя менять тренера. Он выиграл в своей первой игре. Ему надо дать шанс.

Я не смотрел матч с Украиной, так как был в дороге. Но слушал по радио. В первой половине мы были так себе, а во втором тайме была настоящая Хорватия, доминирующая. И я жду этого же в стыковых играх.

Посмотрим, кого мы получим в соперники. Если это будет Северная Ирландия, против которой я играл, руководя сборной Азербайджана, то Хорватия попадет на ЧМ - 2018. У Северной Ирландии нет никаких шансов против Хорватии. Это хорошая, сильная, организованная команда, с которой трудноо играть на ее поле. Но я думаю, что Хорватия сильнее и пройдет североирландцев».

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