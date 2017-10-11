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Нефть продолжает дорожать

 

Нефть дорожает в среду после существенного подъема цен по итогам предыдущей сессии на заявлении Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти в следующем месяце, а также ожиданиях снижения нефтяных запасов в США, пишет MarketWatch.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 11 октября выросла на $0,08 (0,14%) - до $56,69 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,82 (1,47%) - до $56,61 за баррель.

Цена на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,14 (0,27%) - до $51,06 за баррель. Во вторник стоимость фьючерса выросла на $1,34 (2,7%) - до $50,92 за баррель.

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