В Баку совершено очередное нападение на водителя автобуса, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, 10 октября в вечерние часы между водителем автобуса, следующего по маршруту №61, и пассажиром, который был недоволен создавшейся на дороге пробкой, возникли пререкания. В результате пассажир поломал два аппарата системы Baki Kart, а затем схватился за руль автобуса, создав тем самым аварийную ситуацию, после чего сбежал через заднюю дверь автобуса.
В связи с произошедшим городскими правоохранительными органами проводится расследование