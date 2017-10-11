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Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану видео

 

Во время торжественного ужина в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич спел для гостя  песню на турецком языке. Видео, запечатлевшее это событие,  опубликовал RTS на своем YouTube-канале, передаёт РБК.

На записи можно видеть, как вице-премьер с микрофоном в руках поет песню Osman Aga, находясь возле стола, за которым сидят Эрдоган с супругой Эминой и сербский президент Александр Вучич с женой Тамарой. Лидеры государств, а также многочисленные присутствующие встречают выступление министра бурными аплодисментами.

Эрдоган находится в Сербии с двухдневным визитом. Известно, что на торжественном приеме, устроенном в его честь, турецкий и сербский лидеры обменялись подарками. Вучич получил велосипед и шахматы, а Эрдогану был поднесен традиционный сербский коврик - чилим.

Глава сербского МИД Ивица Дачич, известный своей любовью к пению, не стесняется выступать на торжественных приемах и перед камерами. Например, на торжественном ужине по случаю открытия СМИД ОБСЕ в декабре 2015 года в Белграде он спел "Подмосковные вечера", а на торжественном вечере по случаю инаугурации президента Вучича в июне этого года исполнил O Sole Mio перед бывшим главой МИД Италии Франко Фраттини.

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