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Ким Чен Ын пообещал "укрощать огнем" США

 

Лидер КНДР готов на самые жесткие действия, поэтому Пхеньян работает над созданием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной донести заряд до территории США, и намерен ее испытать, сообщил на заседании фракции ЛДПР в Госдуме депутат Антон Морозов в своем выступлении по итогам поездки в Пхеньян, передает Интерфакс.

"Ким Чен Ын заявил, что будет укрощать огнем США, и в рамках этого "укрощения огнем" они готовят к испытанию новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по их расчетам, должна достичь западного побережья США", - привел Интерфаксу слова Морозова один из участников заседания.

Оно состоялось во вторник вечером под председательством руководителя фракции Владимира Жириновского и началось с сообщения Морозова о состоявшемся 2 - 6 октября визите в  КНДР думских представителей ЛДПР.

Депутат является членом думского Комитета по международным делам. Он утверждает, что поездка троих депутатов, представляющих ЛДПР, была согласована с российским МИДом и совершена "в рамках общей российской политической концепции".

Особый акцент, по словам собеседника агентства, парламентарий сделал на том, что все встречи в Пхеньяне проходили на "довольно высоком уровне".

Как рассказали агентству, на заседании фракции Морозов обратил внимание на то, что северные корейцы "очень сильно расстроены недавним заявлением с трибуны Генассамблеи ООН президента США, и многие считают это объявлением войны против КНДР, поэтому и готовят свой ответ".

Дональд Трамп, в частности, сказал, что, если придется защищать себя или союзников, то у США не останется другого выбора, кроме как "полностью уничтожить Северную Корею".

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