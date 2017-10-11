Самир Шарифов отправился в Вашингтон

Сегодня в Вашингтоне начинается ежегодное совещание Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, которое продлится до 15 октября. Азербайджанская делегация во главе с министром финансов Самиром Шарифовым примет участие в этом заседании, сообщает пресс-служба Минфина.

Запланировано проведение здесь ряда двусторонних встреч.

В ходе заседания, в котором примут участие высокопоставленные чиновники стран - членов МВФ и ВБ, международных финансовых институтов, а кроме того, представители частного сектора и гражданского общества, будут обсуждаться текущее состояние мировой экономики, вопросы предотвращения бедности, экономического развития и эффективности финансовой помощи, а также вызовы, стоящие перед глобальной экономикой.