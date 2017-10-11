В Азербайджане повысят акцизы на табак и алкоголь

Правительство Азербайджана обсуждает изменения в ставках акцизного налога на импортируемую продукцию, сказал сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

"В настоящее время ставка акцизного налога в стране достаточно низкая. Кроме того, табачная и алкогольная продукция, облагаемая акцизным налогом, не является продуктом первой необходимости.

В вопросе импорта табачной и алкогольной продукции мы в первую очередь должны думать о здоровье нации. Кроме того, в Азербайджане на сегодняшний день достаточно предприятий, производящих табак и алкоголь", - сказал Алиев.