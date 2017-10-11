Подписаться на уведомления
 

В Азербайджане повысят акцизы на табак и алкоголь

 

Правительство Азербайджана обсуждает изменения в ставках акцизного налога на импортируемую продукцию, сказал сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

"В настоящее время ставка акцизного налога в стране достаточно низкая. Кроме того, табачная и алкогольная продукция, облагаемая акцизным налогом, не является продуктом первой необходимости. 

В вопросе импорта табачной и алкогольной продукции мы в первую очередь должны думать о здоровье нации. Кроме того, в Азербайджане на сегодняшний день достаточно предприятий, производящих табак и алкоголь", - сказал Алиев.

0 просмотров


Старости
У казаха украли детей и увезли в Азербайджан
У казаха украли детей и увезли в Азербайджан по следам исламистов
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
12 Окт 19° / 13°
13 Окт 19° / 12°
14 Окт 19° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0011 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

В Азербайджане повысят акцизы на табак и алкоголь
Самир Шарифов отправился в Вашингтон
Тяжелая авария на трассе Баку - Губа: есть погибший
Ким Чен Ын пообещал "укрощать огнем" США
Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану видео
В Баку снова избили водителя автобуса видео
Нефть продолжает дорожать
Роберт Просинечки: «В Азербайджане я больше не останусь»
Минобороны о новых обстрелах армян
Евро и рубль подорожали
ФСБ накрывает Эмина Ахундова, который завозит чемоданы с деньгами в Баку
Вюсал Керимли рассказал президенту И.Алиеву о пробках в Баку официоз
Ханлар Алекперов хочет установить тотальный контроль По чипу в каждом азербайджанце
Кто отравил агентов ЦРУ в Гаване: русские или иранцы? комментарий на громкий скандал
Все соперники Азербайджана в Лиге наций УЕФА Состав корзин
Иванишвили за бесценок покупает весь Тбилиси haqqin.az из Тбилиси
Эрдогану либо сдавать интересы, либо… после встречи с Порошенко
Президент Грузии: «Нам такой закон не нужен!» haqqin.az из Тбилиси
Горбачев отказался эмигрировать на Запад
Чего ждать Азербайджану от саммита СНГ в Сочи? haqqin.az из Москвы
Лидер турецких армян: «Турция – наша страна» громкое заявление
Премьер Чехии раскритиковал слова президента о Крыме
Проси больше – дадут больше сепаратисты Барселоны отступают
США возмущены арестами своих дипломатов в Турции
Эрдоган надеется, что «Турецкий поток» продлят до Сербии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться