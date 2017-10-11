В Турции осудили журналистку Wall Street Journal

Журналистка The Wall Street Journal Айла Албайрак осуждена в Турции на два года и месяц тюрьмы за поддержку признаваемой здесь террористической Рабочей партии Курдистана, передает WSJ.

Турецкий суд вынес приговор заочно, по причине отсутствия журналистки на процессе (в настоящее время находится в Нью-Йорке). Между тем обвиненная высказала намерение данный приговор обжаловать.

Главный редактор американского издания Джерард Бейкер назвал обвинение в «пропаганде» необоснованным, а приговор — слишком суровым.

«Это необоснованное уголовное обвинение и крайне не соответствующий деянию приговор», — сказал он.

Поводом для преследования журналистки стала статья в WSJ от 19 августа 2015 года о столкновениях между подразделениями сил безопасности Турции и боевиками ПКК в городе Силопи турецкой провинции Ширнак.