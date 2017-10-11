Айдын Алиев о подорожании сливочного масла

Сегодня председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев прокомментировал для журналистов факт подорожания в стране сливочного масла.

По его словам, удорожание сливочного маса - общая тенденция мирового рынка.

«И это не может не влиять на цены на импортируемую в страну продукцию. Одним из основных экспортеров масла является Новая Зеландия. Задача таможенных органов заключается лишь в оформлении ввозимых в страну соответствующих грузов», - сказал А.Алиев.

Ранее Государственный таможенный комитет обнародовал среднестатистическую цену этого продукта по итогам 9 месяцев этого года и соответственно тарифов, установленных странами-экспортерами (Германия, Новая Зеландия, Россия, Украина, Беларусь и др.). Она составила 5,20 доллара США за килограмм.