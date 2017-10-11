Володин призвал помочь новому главе Дагестана

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов использовать имеющиеся у них возможности для помощи в работе врио главы Дагестана Владимиру Васильеву, сообщает ТАСС.
По словам Володина, Васильев "очень многое сделал для развития парламентаризма, для фракции "Единая Россия".
"Наш коллега назначен на очень ответственную должность, возглавил один из крупнейших регионов России, многонациональную республику с большим количеством проблем, - обратился спикер к депутатам. - И те возможности, которые у нас есть, мы должны использовать для того, чтобы помочь жителям, нашему коллеге, учитывая, что регион действительно очень непростой".