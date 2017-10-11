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Жириновский готов помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов вступить в борьбу и помериться в IQ с президентом США Дональдом Трампом и американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном, сообщает РИА Новости.

"Трамп предложил сравнить IQ свое и Тиллерсона. Я бы от себя еще добавил. У троих давайте сравним IQ, вы во главе огромной Америки, и вот давайте от России… У Тиллерсона будет меньше, потому что он обычный нефтяник, бизнесмен. Трамп, конечно, больше занимался политикой, но не смог получить те знания, которые имеем мы здесь, в России", — заявил Жириновский журналистам в среду.

Ранее, во вторник, Трамп, комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес, предложил сравнить его и свои результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ). Пресс-секретарь Белого дома назвала это предложение "шуткой".

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