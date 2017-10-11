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Горбачёв: «У России много своих Каталоний»

 

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что у России есть множество своих "Каталоний", с которыми ещё надо разобраться. Как пишет «Сегодня», об этом политик заявил, отвечая на вопрос, имееюся ли объективные параллели между ситуацией в Испании и внутриполитической реальностью в позднем СССР. 

«Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих Каталоний, с которыми надо ещё много разбираться», — сказал Горбачёв, выступая на презентации своей новой книги - «Остаюсь оптимистом».

Напомним, что 1 октября в Каталонии состоялся не признанный правительством Испании референдум о независимости, на котором более 90% проголосовавших высказались за выход автономии из состава Испанского королевства.

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