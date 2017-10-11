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Боевики перехватили российские грузовики с гумпомощью

 

Боевики, действующие на подконтрольной США сирийской территории, перехватили две автоколонны с медикаментами и продуктами, предназначавшимися  для населенных пунктов Хаджми и Кхель. Об этом в среду сообщил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"По очередному "странному" совпадению практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Первая колонна, с грузом в 30 тонн, вошла в н.п. Хаджми, вторая, с грузом в 60 тонн, - в н.п. Кхель. Вся прибывшая гуманитарная помощь, и прежде всего медикаменты, была выгружена и находится у прибывших из Эт-Танфа боевиков", - сказал И.Конашенков, добавив, что, по имеющейся у него информации, данные населенные пункты находятся под контролем "спящих ячеек" "Джебхат ан-Нусры".

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