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Экстренное заседание по Каталонии в Мадриде

 

Правительство Испании собралось на чрезвычайное заседание для обсуждения последующих шагов Мадрида в отношении Каталонии, власти которой заявили о намерении добиться ее отделения от Испании, передает Associated Press.

Заседание проходит под руководством премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Ожидается, что позднее, в среду же, премьер выступит с соответствующим заявлением в испанском парламенте.

Накануне, поздним вечером, в твиттере Женералитета Каталонии появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 подписали наконец документ, объявляющий Каталонию независимым государством.

Тем не менее Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, дабы "облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем".

Между тем, по данным газеты El Pais, ссылающейся на собственные источники, в правительстве Испании исходят из того, что Пучдемон в ходе выступления во вторник, по сути, объявил о независимости автономии от Мадрида, заморозив тем не менее вступление данного решения в силу.

В этой связи в Мадриде заявили, что "все готово для того, чтобы дать ответ на заявление Пучдемона как в политическом, так и в юридическом аспектах".

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